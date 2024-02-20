«Все решится за три месяца»: Запад пытается спасти армию Украины от развала
США не могут договориться о продлении поставок Украине, европейские страны уговаривают друг друга «напрячься», опасаясь развала ВСУ.
На фоне провала Украины на поле боя в рамках спецоперации РФ западные страны не перестают обещать Киеву новые поставки. Если раньше речь шла о тяжелом вооружении, сегодня партнеры «переключились» на беспилотники. При этом в США по-прежнему не пришли к единой позиции по выделению помощи Украине, а Европа вынуждена серьезно «напрягаться», так как исчерпала свой потенциал.
УКРАИНЕ ДАЛИ ТРИ МЕСЯЦА
Накануне стало известно, что Канада направит на Украину более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью 95 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр.
Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной.
США и их западные союзники пытаются предотвратить развал армии Украины в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников.
По данным издания, сейчас план состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей заверяла в том, что Палата представителей США одобрит помощь Киеву, а ряд членов Конгресса и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.
При этом американские конгрессмены, продолжающие выступать за новые поставки оружия Киеву, боятся вмешательства экс-президента Дональда Трампа, который выступает против дополнительных мер поддержки.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене решил замотивировать коллег на выделение новых поставок Киеву.
«Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», - высказался он.
С ним согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призвал нарастить поставки оружия Киеву.
«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить еще больше оружия. Для этого нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять наши собственные запасы. Нам следует перейти от медленного производства мирного времени к высоким темпам, которых требует конфликт. Нужно производить больше и с большей скоростью», - сказал он на пресс-конференции перед Мюнхенской конференцией по безопасности.
Он в очередной раз приветствовал решение Евросоюза выделить €50 млрд помощи Украине на четыре года и вновь призвал Конгресс США одобрить американский пакет помощи
STARLINK И ИРАН: ОФИЦИАЛЬНО НЕТ
Самой обсуждаемой новостью последних дней в сфере «поставок» стали жалобы ВСУ на использование терминалов спутниковой связи Starlink российскими войсками.
Украинские источники рассказали журналу Defense One, что российские силы используют десятки терминалов спутниковой связи Starlink, которые официально поставляются только Украине, по всей линии фронта в зоне СВО.
«Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить», – сказал один из собеседников издания.
Владелец компании, американский миллиардер Илон Маск поспешил опровергнуть эту информацию.
«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – написал он в соцсети X.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что несертифицированная система не может официально поставляться «и не поставляется официально».
«Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», - передают его слова РИА Новости.
Также не дает покоя Украине и ее союзникам Иран, который якобы неофициально поставляет России беспилотники.
17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД стран семерки призвали Иран «прекратить оказывать помощь российской армии» в конфликте на Украине. Они также потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства беспилотников.
Позднее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отверг эти обвинения.
«Мы неоднократно заявляли, что не передавали России беспилотники для использования в конфликте. В отличие от Ирана, те, кто выдвигает обвинения, в том числе США, уже давно извлекают выгоду от продолжения войны на Украине. Те, кто обвиняет Иран, сами того не понимая, действуют против украинского народа», - приводит его слова агентство Tasnim.
Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения «информационным вбросом».
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