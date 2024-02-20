«Все решится за три месяца»: Запад пытается спасти армию Украины от развала

Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной.

США и их западные союзники пытаются предотвратить развал армии Украины в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников.

По данным издания, сейчас план состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей заверяла в том, что Палата представителей США одобрит помощь Киеву, а ряд членов Конгресса и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.

При этом американские конгрессмены, продолжающие выступать за новые поставки оружия Киеву, боятся вмешательства экс-президента Дональда Трампа, который выступает против дополнительных мер поддержки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене решил замотивировать коллег на выделение новых поставок Киеву.

«Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», - высказался он.

С ним согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призвал нарастить поставки оружия Киеву.

«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить еще больше оружия. Для этого нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять наши собственные запасы. Нам следует перейти от медленного производства мирного времени к высоким темпам, которых требует конфликт. Нужно производить больше и с большей скоростью», - сказал он на пресс-конференции перед Мюнхенской конференцией по безопасности.