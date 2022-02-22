Зеленский отреагировал на призывы ЛНР и ДНР отвести войска в Донбассе

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов 22 февраля призвал Киев добровольно отвести войска.

«Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это», - приводят РИА Новости слова Зеленского.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

