Зеленский отреагировал на призывы ЛНР и ДНР отвести войска в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя призывы ДНР и ЛНР отвести войска в Донбассе, заявил, что Киев не общается с их представителями.
Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов 22 февраля призвал Киев добровольно отвести войска.
«Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это», - приводят РИА Новости слова Зеленского.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.
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