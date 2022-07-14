Зеленский отреагировал на переговоры в Турции по зерну
14 июля 202201:01
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делегация страны сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по «зерновому вопросу».
В видеообращении глава государства также поблагодарил ООН за усилия. «В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна достигнута в ходе встречи представителей РФ, Украины, Турции и ООН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru