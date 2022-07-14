Зеленский отреагировал на переговоры в Турции по зерну

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делегация страны сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по «зерновому вопросу».

Из порта Бердянска вышло первое торговое судно с зерном

В видеообращении глава государства также поблагодарил ООН за усилия. «В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна достигнута в ходе встречи представителей РФ, Украины, Турции и ООН.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЗерноУкраинаВладимир Зеленский
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