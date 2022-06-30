Из порта Бердянска вышло первое торговое судно с зерном

«После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал глава ВГА в своем Telegram-канале.

Безопасность кораблей обеспечат катера Черноморского флота РФ, пишет Ura.ru.

Балицкий отметил, что подразделения Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ занимались разминированием акватории в районе Бердянска, бухта и порт полностью безопасны. Глава ВГА добавил, что сотрудники порта и оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов, отмечает телеканал «360».

