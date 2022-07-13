РФ, Украина и Турция договорились о создании центра по экспорту зерна в Стамбуле
13 июля 202220:43
Договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна достигнута в ходе встречи представителей РФ, Украины, Турции и ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Стороны условились встретится снова на следующей неделе.
Переговоры ООН, России и Украины по созданию Черноморского коридора для возобновления экспорта украинского продовольствия начались после того, как поставки были нарушены Российско-украинским конфликтом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru