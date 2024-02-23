Зеленский отказался от заключения подобных минским соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу Fox News, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским.
«Мы не верим в новые замороженные конфликты», — сказал глава государства. По его словам, речь идет о «безопасности» Украины.
Украинский лидер также отверг идею экс-президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт за 24-48 часов. Как указал Зеленский, официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО.
Он также признал, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов, при этом у России преимущество в воздухе. Зеленский пообещал подготовить новое контрнаступление, а также пригрозил России «сюрпризами».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была за переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта
- Зеленский отказался от заключения подобных минским соглашений
- На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
- Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
- СМИ: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
- Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
- В Белоруссии начнут полный цикл производства совместного с Россией самолета
- СМИ: МВФ выделит Украине помощь на 20 млн долларов меньше
- Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим»
- Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru