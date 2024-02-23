Зеленский отказался от заключения подобных минским соглашений

«Мы не верим в новые замороженные конфликты», — сказал глава государства. По его словам, речь идет о «безопасности» Украины.

Украинский лидер также отверг идею экс-президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт за 24-48 часов. Как указал Зеленский, официально Киеву не предлагали уступить часть территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО.

Он также признал, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов, при этом у России преимущество в воздухе. Зеленский пообещал подготовить новое контрнаступление, а также пригрозил России «сюрпризами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была за переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

