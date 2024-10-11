Зеленский опять заявил о намерении организовать саммит по Украине в ноябре

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о планах организовать второй саммит по Украине в ноябре, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы

Это произошло спустя два дня после отказа от проведения мероприятия. «Я не знаю дату, но мы подготовим все, что мы решили», – сказал глава государства во время визита во Францию.

Ранее Зеленский допустил завершения украинского конфликта не позднее 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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