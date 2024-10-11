Зеленский опять заявил о намерении организовать саммит по Украине в ноябре
11 октября 202406:35
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о планах организовать второй саммит по Украине в ноябре, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло спустя два дня после отказа от проведения мероприятия. «Я не знаю дату, но мы подготовим все, что мы решили», – сказал глава государства во время визита во Францию.
Ранее Зеленский допустил завершения украинского конфликта не позднее 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru