СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы

Шансы на исполнение требований украинского президента Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Киева крайне малы, сообщает Politico.

Зеленский отверг слухи о планах обсуждать перемирие с европейскими лидерами

Вступление Украины в Североатлантический альянс, которое Зеленский называет гарантией безопасности, издание оценивает как «почти без шансов». Киев подписал два десятка двусторонних соглашений с различными союзниками, которые не дают ничего похожего на гарантии безопасности, представляющие членство в НАТО.

Аналогично оценивается и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории России и поставки крылатых ракет Taurus производства ФРГ.

Более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с военной промышленностью Украины, заключило издание.

Ранее в Пентагоне заявили, что США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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