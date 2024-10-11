Вступление Украины в Североатлантический альянс, которое Зеленский называет гарантией безопасности, издание оценивает как «почти без шансов». Киев подписал два десятка двусторонних соглашений с различными союзниками, которые не дают ничего похожего на гарантии безопасности, представляющие членство в НАТО.

Аналогично оценивается и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории России и поставки крылатых ракет Taurus производства ФРГ.

Более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с военной промышленностью Украины, заключило издание.

Ранее в Пентагоне заявили, что США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

