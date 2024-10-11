СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы
Шансы на исполнение требований украинского президента Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Киева крайне малы, сообщает Politico.
Вступление Украины в Североатлантический альянс, которое Зеленский называет гарантией безопасности, издание оценивает как «почти без шансов». Киев подписал два десятка двусторонних соглашений с различными союзниками, которые не дают ничего похожего на гарантии безопасности, представляющие членство в НАТО.
Аналогично оценивается и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории России и поставки крылатых ракет Taurus производства ФРГ.
Более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с военной промышленностью Украины, заключило издание.
Ранее в Пентагоне заявили, что США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия проведет конференцию по восстановлению Украины
- СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы
- СМИ назвали российский корабль «Ржев» зверем с ракетами
- В Госдуме могут лишить мандатов двух депутатов
- Ураган «Милтон» может добраться до России
- Над Россией после сильной магнитной бури наблюдалось северное сияние
- Алаудинов: Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках
- Ракета РСЗО HIMARS упала во дворе в Донецке
- Украина призвала Туркменистан «арестовать» Путина
- СМИ: В США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru