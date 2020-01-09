Зеленский объявил траур из-за крушения Боинга
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января траур на территории страны в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом сообщает пресс-служба на сайте украинского лидера. Все флаги на Украине в четверг будут приспущены, отменяются развлекательные мероприятия.
В результате катастрофы в Тегеране 8 января погибли граждане разных стран. По последним данным, на борту находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), а также 63 — Канады, 82 — Ирана, 3 — Германии, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Великобритании, передает RT.
Всего на борту рухнувшего при взлете самолета находились 177 человек, никто не выжил. Лайнер направлялся из Тегерана в Киев. Он рухнул после двух минут полета, сообщает life.ru. Расследованием крушения будет заниматься Иран.
Между тем, канадские спецслужбы назвали свою версию крушения «Боинга» в Иране.
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