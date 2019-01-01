Зеленский объяснил, почему нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал объяснения полиции по поводу своего нарушения в ходе выборов. Напомним, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули в предвыборный штаб кандидата, передает Интерфакс.



Поводом для визита полицейских послужила демонстрация Зеленским заполненного избирательного бюллетеня, что по закону Украины является нарушением законодательства. Полицейским Зеленский заявил, что показать бюллетень его попросили журналисты, а он, не сориентировавшись, откликнулся на их просьбу. По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении.

«Нарушил. Закон есть закон», - заявил Зеленский.