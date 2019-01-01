Политолог: Зеленскому предстоит поучиться у Путина

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга» народа набирает в ходе второго тура выборов главы государства 71,8% голосов. Такие данные экзитполов приводит компания New Image Marketing Group, передаёт РИА Новости.

При этом действующий украинский лидер, по состоянию на12:00 набирал только 28,2% голосов.

Бывший глава парламента Новороссии Олег Царёв в интервью НСН заявил, что Владимиру Зеленскому удалось победить политического соперника благодаря навязыванию ему собственных правил игры.

«Зеленскому было легко с Порошенко спарринговаться - навязал Порошенко правила игры, которые были удобны тоже ему. В результате Порошенко пришлось конкурировать с шоуменом в шоу, и у Зеленского получилось выиграть», - считает Царёв.

Однако руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал НСН, что в случае победы Зеленского у большинства планирующих отдать за него свой голос наступит разочарование, потому что избиратели по сути покупают «кота в мешке».

«По большому счету голосуют за Зеленского только ради того, чтобы не достались голоса Порошенко. Последний стал большим разочарованием для части граждан, поэтому люди лучше отдадут голоса за «кота в мешке». Он ни разу не выступил с публичной речью, где обозначил бы стратегию и видение развития государства. При этом, если победит Зеленский, то граждан ждет очень большое разочарование. Его ждет обвал рейтинга. Зеленский уже к парламентским выборам, если, конечно, они не будут досрочными, может потерять большое количество сторонников», - отметил эксперт.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН назвал заявления Владимира Зеленского о его готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным игрой в кинематограф и посоветовал Зеленскому набраться политического опыта.

«Кандидату в президенты Украины еще предстоит набраться политического опыта. Возможно, кстати, Владимиру Зеленскому многому придется поучиться в том числе и у Владимира Путина», - отметил Алексей Мухин.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН указал истинного победителя выборов на Украине.

