В Совфеде признались в переговорах с людьми Зеленского

На Украине с 8:00 начали работать избирательные участки. Голосование по выборам президента продлится до 20:00. Граждане страны выбирают из двух кандидатов – действующего президента Петра Порошенко и актера, шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

По итогам первого тура выборов, который состоялся 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН назвал условие успешной работы президента Украины.

«Лично я не знаю ни одного, ни другого кандидата в президенты Украина. Порошенко знаю по делам. Зеленского знаю как великолепного актера, которого люблю, уважаю, всегда смотрел и смотрю. Я не знаю, как он подберет команду. Это важно для любого президента», - отметил сенатор.