В Совфеде признались в переговорах с людьми Зеленского
Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил о желании представителей команды Владимира Зеленского начать консультации о сближении с Россией.
На Украине с 8:00 начали работать избирательные участки. Голосование по выборам президента продлится до 20:00. Граждане страны выбирают из двух кандидатов – действующего президента Петра Порошенко и актера, шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
По итогам первого тура выборов, который состоялся 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН назвал условие успешной работы президента Украины.
«Лично я не знаю ни одного, ни другого кандидата в президенты Украина. Порошенко знаю по делам. Зеленского знаю как великолепного актера, которого люблю, уважаю, всегда смотрел и смотрю. Я не знаю, как он подберет команду. Это важно для любого президента», - отметил сенатор.
«На меня выходят серьезные люди из окружения Зеленского, чтобы наладить консультации», - заявил Клинцевич
Франц Клинцевич считает, что у Владимира Зеленского есть шансы стать новым президентом Украины.
«Я знаю одно - люди, которые умеют умно шутить, вести себя воспитанно и адекватно, как правило, очень умные люди. У меня есть надежда, что у Зеленского есть шанс стать шестым президентом Украины, после работы которого люди не будут говорить «мы опять ошиблись». Я желаю, чтобы люди сказали «Мы в Зеленском не ошиблись», - сказал политик.
По его мнению, для такого результата Владимиру Зеленскому необходимо найти возможности для выстраивания взаимоотношений с Россией, которые сенатор назвал для Украины ключевыми.
«Отношение с Россией – ключевые для Украины. А судя по тому, что уже даже на меня выходят достаточно серьезные люди из окружения Зеленского, чтобы при необходимости были налажены консультации, это уже вызывает оптимизм», - заявил Франц Клинцевич.
Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в интервью НСН объяснил, почему для России результаты выборов конкретной персоны на президентскую должность в Украине не будут иметь большого значения.
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