Легойда назвал запрет УПЦ на Украине «актом беззаконния»

По его словам, с помощью принятого закона о запрете на Украине пытаются создать «правовую базу для полного уничтожения приходов» УПЦ, объединяющей большинство жителей страны.

«Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», - подчеркнул он.

Легойда добавил, что преследованиям УПЦ рано или поздно дадут справедливую оценку.

Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ, его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых, сообщает RT.

