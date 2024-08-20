Легойда назвал запрет УПЦ на Украине «актом беззаконния»
Запрет на Украине Украинской православной церкви (УПЦ) является актом беззаконния, а также грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Как пишет «Свободная пресса», об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
По его словам, с помощью принятого закона о запрете на Украине пытаются создать «правовую базу для полного уничтожения приходов» УПЦ, объединяющей большинство жителей страны.
«Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», - подчеркнул он.
Легойда добавил, что преследованиям УПЦ рано или поздно дадут справедливую оценку.
Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ, его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых, сообщает RT.
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