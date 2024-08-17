Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, следует из заявления организации.
Свое решение совет аргументировал тем, что центр канонической УПЦ находится в России. Примечательно, что участники собрания проигнорировали тот факт, что в мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о выходе из протектората Московского патриархата и назвала себя автокефальной.
В МИД РФ заявили, что рассматриваемый законопроект является варварским.
Ранее украинское агентство УНН передавало, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на грядущей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.
Ранее в раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) отменили почитание ряда Богородичных икон и святых, «связанных с РПЦ». Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная иконы Божией Матери были исключены из календаря структуры, напоминает «Радиоточка НСН». Синод ПЦУ принял ряд календарных решений, по результатам которых отменил почитание нескольких Богородичных икон и святых, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской Православной Церковью, говорится на сайте ПЦУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru