Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ

Свое решение совет аргументировал тем, что центр канонической УПЦ находится в России. Примечательно, что участники собрания проигнорировали тот факт, что в мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о выходе из протектората Московского патриархата и назвала себя автокефальной.

В МИД РФ заявили, что рассматриваемый законопроект является варварским.

Ранее украинское агентство УНН передавало, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на грядущей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.

Ранее в раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) отменили почитание ряда Богородичных икон и святых, «связанных с РПЦ». Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная иконы Божией Матери были исключены из календаря структуры, напоминает «Радиоточка НСН». Синод ПЦУ принял ряд календарных решений, по результатам которых отменил почитание нескольких Богородичных икон и святых, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской Православной Церковью, говорится на сайте ПЦУ.

