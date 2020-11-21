Зеленский обратился к украинцам с просьбой извлечь уроки из революций и не повторять ошибок

По его мнению, главным достижением революций 1991, 2004, 2013-2014 годов стало формирование нового сознания у украинских граждан. Зеленский считает, что люди поверили в возможность изменений.

«Мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом — против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительного наступления изменений», — заявил украинский президент.

Зеленский пообещал ввести на Украине инструмент народовластия, чтобы люди смогли получать реальные, легитимные решения. Его главная цель - позволить гражданину быть услышанным без риска отдать жизнь на баррикадах.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, кто может стать преемником Зеленского, если он не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.

«По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. То есть он практически себя позиционирует как местоблюститель. Разумков очень осторожный, на него нет компромата. Никто не знает, кто за ним стоит, но уровень чистоплотности у него пока высокий. Он такая темная лошадка», - сказал он.

