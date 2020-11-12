«Политический хлам». Названы возможные преемники Зеленского

«По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Когда Янукович бежал, то полномочия перешли к Турчинову. Фактически, не было отдельного премьера, Турчинов был и спикером Верховной рады, и президентом, и главой правительства. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. То есть он практически себя позиционирует как местоблюститель. Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх, и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы. Разумков очень осторожный, на него нет компромата. Никто не знает, кто за ним стоит, но уровень чистоплотности у него пока высокий. Он такая темная лошадка», - сказал он.

Соскин также назвал имена других кандидатов на высший пост в стране.

«Кроме того, надо сказать о Кличко. За ним стоит огромная группа очень богатых людей. Плюс он победил в Киеве в первом туре, то есть у него есть удачное портфолию. За ним стоит Порошенко, следом пойдет Турчинов, Бойко, Наливайченко, Фирташ... Так что Кличко очень весомая фигура, раскрученная, он может очень многих устроить. В первом туре он не победит, это понятно, но во второй выйдет», - считает он.

Политолог отметил, что шансы есть и у других мэров, если они победят на местных выборах.

«Мэр Днепра Борис Филатов будет пробовать, а также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, если победит на местных выборов. Мэр Харькова Геннадий Кернес тоже очень весомая фигура, только не знаю, как со здоровьем у него обстоят дела. Юг, Юго-восток, Восток за него проголосует. Еще мэр Тернополя может много собрать голосов. В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам», - считает эксперт.

При этом Соскин отмечает, что незаивисимо от того, кто станет новым президентом, отношения с Россией кардинально не изменятся.

«Отношения с Россией уже независимы от верхушки. Вопрос только в том, будет обострение или попытки заморозить войну. Медведчук ведь не имеет никакого рейтинга, потому что намерен пойти на какой-то сдвиг», - напомнил он.

Перед заражением COVID-19 Зеленский спровоцировал конфликт с судьями Верховного суда, которые признали часть антикоррупционных норм нарушающими закон и отменили их. После этого Зеленский предложил лишить судей полномочий.

Это может привести к кризису, включающему роспуск Верховной рады и переизбрание президента, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН. По его словам, Зеленский нарушил Конституцию и теперь рискует должностью.

