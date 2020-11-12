«Политический хлам». Названы возможные преемники Зеленского
Бывший советник Леонида Кучмы рассказал в эфире НСН, кто может занять пост президента Украины вместо Зеленского.
Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован, сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, в госпитале «Феофания» для главы государства оборудован кабинет, где он может проводить совещания по спецсвязи. В этой же больнице находится также заразившийся COVID-19 глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, кто может стать преемником Зеленского, если он не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.
«По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Когда Янукович бежал, то полномочия перешли к Турчинову. Фактически, не было отдельного премьера, Турчинов был и спикером Верховной рады, и президентом, и главой правительства. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. То есть он практически себя позиционирует как местоблюститель. Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх, и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы. Разумков очень осторожный, на него нет компромата. Никто не знает, кто за ним стоит, но уровень чистоплотности у него пока высокий. Он такая темная лошадка», - сказал он.
Соскин также назвал имена других кандидатов на высший пост в стране.
«Кроме того, надо сказать о Кличко. За ним стоит огромная группа очень богатых людей. Плюс он победил в Киеве в первом туре, то есть у него есть удачное портфолию. За ним стоит Порошенко, следом пойдет Турчинов, Бойко, Наливайченко, Фирташ... Так что Кличко очень весомая фигура, раскрученная, он может очень многих устроить. В первом туре он не победит, это понятно, но во второй выйдет», - считает он.
Политолог отметил, что шансы есть и у других мэров, если они победят на местных выборах.
«Мэр Днепра Борис Филатов будет пробовать, а также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, если победит на местных выборов. Мэр Харькова Геннадий Кернес тоже очень весомая фигура, только не знаю, как со здоровьем у него обстоят дела. Юг, Юго-восток, Восток за него проголосует. Еще мэр Тернополя может много собрать голосов. В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам», - считает эксперт.
При этом Соскин отмечает, что незаивисимо от того, кто станет новым президентом, отношения с Россией кардинально не изменятся.
«Отношения с Россией уже независимы от верхушки. Вопрос только в том, будет обострение или попытки заморозить войну. Медведчук ведь не имеет никакого рейтинга, потому что намерен пойти на какой-то сдвиг», - напомнил он.
Перед заражением COVID-19 Зеленский спровоцировал конфликт с судьями Верховного суда, которые признали часть антикоррупционных норм нарушающими закон и отменили их. После этого Зеленский предложил лишить судей полномочий.
Это может привести к кризису, включающему роспуск Верховной рады и переизбрание президента, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН. По его словам, Зеленский нарушил Конституцию и теперь рискует должностью.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам Нагорного Карабаха
- Лавров допустил отравление Навального в самолете или в Германии
- Магазинам и фуд-кортам в Москве рекомендовали подключиться к системе чекинов
- Депутаты предложили на час продлить время продажи алкоголя в Петербурге
- Собянин разрешил в новогоднюю ночь гулять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru