Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине
28 августа 202521:44
Президент США Дональд Трамп намерен сделать дополнительные заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она отметила, что, по оценке Вашингтона, Россия и Украина на текущем этапе не готовы завершить конфликт.
Левитт подчеркнула, что Трамп выступает за скорейшее прекращение боевых действий, однако лидеры обеих стран также должны проявить готовность к этому.
По ее словам, сроки предстоящих заявлений президента пока не определены, передает «Радиоточка НСН».
