Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен сделать дополнительные заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила, что, по оценке Вашингтона, Россия и Украина на текущем этапе не готовы завершить конфликт.

СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными

Левитт подчеркнула, что Трамп выступает за скорейшее прекращение боевых действий, однако лидеры обеих стран также должны проявить готовность к этому.

По ее словам, сроки предстоящих заявлений президента пока не определены, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСШАБелый Дом

