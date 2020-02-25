Зеленский не получал приглашение на Парад Победы в Москве

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на «Украинскую правду».

В офисе оказались комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве.