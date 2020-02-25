Зеленский не получал приглашение на Парад Победы в Москве

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на «Украинскую правду».

В офисе оказались комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. По его словам, свой визит на мероприятия по случаю 75-ой годовщины Победы подтвердили уже лидеры 17 стран.

Члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требуют, чтобы Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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