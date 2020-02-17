Партия Порошенко потребовала от Зеленского прояснить ситуацию с поездкой на парад Победы

Члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требуют, чтобы нынешний глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы. Он пройдёт 9 мая в Москве.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в российской столице. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что свой визит на мероприятия по случаю 75-ой годовщины Победы подтвердили лидеры 17 стран.