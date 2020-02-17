Депутаты Рады пообещали приехать в Москву 9 мая вопреки всему
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко поддержал инициативу коллеги Вадима Рабиновича, который предложил отправить группу парламентариев в Москву на празднование 75-летия Победы.
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Верховной рады Украины Вадим Рабинович призвал сформировать парламентскую делегацию и отправить ее в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в беседе с НСН подтвердил, что лично отправится в Москву, независимо от решения Рады.
«Это наше общее решение и продолжение политической силы - нужно принимать участие в параде Победы над фашизмом. Конечно, мы поедем, пусть даже Рада не сформирует группу. Мы будем принимать участие в этих торжествах и в Москве, и в Киеве. Они пять лет заявляют о предательстве, мы все это слышали и в прошлом парламенте, и сейчас повторяют. Мы считаем, что мы действуем правильно, потому что победа над фашизмом это величайшая победа», - сказал Бойко.
Ранее НСН сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос представителей СМИ о возможном приглашении президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы 9 мая в Москву после его высказывания о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны.
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