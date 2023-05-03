Зеленский не планирует сразу возвращаться на Украину после Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский после Финляндии не поедет сразу обратно на Украину, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«В Финляндии мы проведем один день, но после Финляндии мы едем не на Украину», - сказал он в эфире телеканала «Рада».
3 мая Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Это подтвердила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё. Ранее о возможном визите украинского лидера сообщили СМИ со ссылкой на источники. Зеленский в Финляндии проведёт встречу с руководителями правительств стран Северной Европы. Последний раз за границу президент Украины выезжал в начале апреля. Он посетил с визитом Варшаву, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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