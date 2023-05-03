Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление

На пресс-конференции в Финляндии он выразил уверенность, что после начала наступательных действий Киев всё же получит самолёты.

«Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», - указал украинский лидер.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

