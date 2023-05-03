Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление
3 мая 202315:26
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции в Финляндии он выразил уверенность, что после начала наступательных действий Киев всё же получит самолёты.
«Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», - указал украинский лидер.
Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru