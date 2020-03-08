Зеленский не назвал Путина партнером
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует российского коллегу Владимира Путина партнером. При этом отметил, что продолжается надеяться на партнерские отношения Украины и России. Такое признание Зеленский сделал в интервью газете Guardian.
«Я не чувствую его (президента РФ Владимира Путина – прим. НСН) как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война», - цитирует Зеленского РИА Новости.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».
Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.
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