Зеленский не назвал Путина партнером

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует российского коллегу Владимира Путина партнером. При этом отметил, что продолжается надеяться на партнерские отношения Украины и России. Такое признание Зеленский сделал в интервью газете Guardian.

«Я не чувствую его (президента РФ Владимира Путина – прим. НСН) как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Украина может уйти от переговоров с РФ по Донбассу при отсутствии прогресса

6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинИнтервью