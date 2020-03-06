Украина может уйти от переговоров с РФ по Донбассу при отсутствии прогресса

Как пишет издание, Зеленский назвал срок для того, чтобы найти решение - один год. "Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Это должно быть реализовано", - приводит слова украинского лидера газета.

Зеленский также добавил, что его встреча с Путиным в рамках "нормандской четверки" в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов". По его словам, Путин понял всю ситуацию. "Думаю, он меня слушал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", -цитирует его издание.

