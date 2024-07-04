Зеленский не исключил, что Путин может принять участие в следующем «саммите мира»

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира».

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При этом он сообщил агентству Bloomberg, что не ждет участия Путина в возможных переговорах «в ближайшее время». Говоря о «справедливом конце» украинского конфликта, Зеленский высказал мнение, что для этого необходимы совместные усилия США и КНР, лидеры которых могли бы стать посредниками, если «оставят в стороне разногласия». Президент Украины подчеркнул, что Пекин мог бы надавить на Москву для прекращения военных действий.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подготовит свой план урегулирования конфликта до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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