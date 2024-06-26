Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам
Президент США Джо Байден не намерен принуждать своего украинского коллегу Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Комментируя сообщения о мирном плане, который якобы разрабатывают в окружении экс-президента Дональда Трампа, он указал, что любые решения по данному вопросу должны быть оставлены Киеву.
«Президент Байден верит что любые решения по поводу переговоров должны быть оставлены президенту Зеленскому и Украине. Мы не станем принуждать Украину к сдаче каких-либо территорий», - добавил Кирби.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, не является мирным и «не свидетельствует о доброй воле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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