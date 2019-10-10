Зеленский не хочет публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным публиковать стенограмму своих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала «Прямой».

Глава Украины подчеркнул, что такое обнародование информации может помешать процессу обмена пленными между странами, а также навредить замирению в Донбассе, отмечает «ФедералПресс».

«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Я думаю, что наши встречи с ним на этом закончатся, не будет никакой возможности решить вопрос с обменом. Что я скажу семьям пленных?» — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский и российский президент общались по телефону дважды. Как отмечает «Свободная пресса», они обсуждали вопрос обмена заключёнными.