Зеленский не хочет публиковать стенограммы разговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным публиковать стенограмму своих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала «Прямой».
Глава Украины подчеркнул, что такое обнародование информации может помешать процессу обмена пленными между странами, а также навредить замирению в Донбассе, отмечает «ФедералПресс».
«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Я думаю, что наши встречи с ним на этом закончатся, не будет никакой возможности решить вопрос с обменом. Что я скажу семьям пленных?» — сказал Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский и российский президент общались по телефону дважды. Как отмечает «Свободная пресса», они обсуждали вопрос обмена заключёнными.
Добавим, 4 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется одновременный обмен между Украиной и Россией задержанных и осужденных лиц. По его словам, это будет более крупный обмен после недавнего возвращения 35 «своих людей». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ранее выразила надежду, что стороны смогут совершить обмен в формате «всех на всех».
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