Обмен между Россией и Украиной назвали пощечиной партии Порошенко

«Порошенко и его друзья никуда не делись. Как-то забыли про Парубия, Яценюка и всех остальных. Они крайне недовольны. То, что обмен произошел, это большая пощечина для Порошенко. Сейчас у Зеленского есть шанс не прислушаться к заявлениям «партии войны» и продолжить выстраивать более-менее нормальные отношения с Россией. Но сделает ли он, это еще вопрос, потому что «партия войны» нападает очень активно. Поэтому не исключено, что он на этом остановится. Но может и начать разведение войск, и тогда в Донбассе действительно наступит мир. Вчера в окружении Зеленского заявили, что начинается развод войск в районе Луганска и Золотого. Если он действительно начнется, это покажет, что Зеленский решил отбросить риторику «партии войны». Если же этого не будет, ограничатся общими фразами, значит, «партия войны» выиграла», - сказал он.

Напомним, в ходе обмена Россия выдала Украине 24 моряка, которые были задержаны осенью прошлого года в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова и других граждан. Киев передал главу украинского офиса РИА «Новости» Кирилла Вышинского и одного из ключевых свидетелей по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом Владимира Цемаха.