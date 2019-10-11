Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к замирению в Донбассе
Телефонные звонки российскому президенту Владимиру Путину, инициированные со стороны Киева, стали первым шагом на пути к замирению в Донбассе. Об этом в ходе своего пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошёл обмен. Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня её, слава богу, нет. Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — цитируют Зеленского Argumenti.ru.
Напомним, Владимир Зеленский и российский президент общались по телефону дважды. Они обсуждали вопрос обмена заключёнными. В результате в обмен состоялся по схеме «35 на 35».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным публиковать стенограмму своих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Украины подчеркнул, что такое обнародование информации может помешать процессу обмена пленными между странами, а также навредить замирению в Донбассе.
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