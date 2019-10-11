Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к замирению в Донбассе

Телефонные звонки российскому президенту Владимиру Путину, инициированные со стороны Киева, стали первым шагом на пути к замирению в Донбассе. Об этом в ходе своего пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.

«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошёл обмен. Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня её, слава богу, нет. Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — цитируют Зеленского Argumenti.ru.