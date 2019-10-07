Новый компромат. О чём всё-таки говорил Трамп с Зеленским?

Адвокат Марк Зайд стал представителем интересов второго сотрудника спецслужб, который пожаловался на содержание телефонных разговоров между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным ABC News, информатор, являющийся сотрудником разведки, подтвердил факты из первого доноса на Трампа. По мнению СМИ, появление второго информатора поможет опровергнуть утверждение президента США о лживости первого доноса.

Накануне сам Трамп заявил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Такое объяснение президент США дал представителям Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Axios, ссылаясь на три источника.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН указал на заинтересованность Перри в энергетическом рынке Украины и на то, что министр мог просить президента США поднять вопросы энергетики в беседе с Зеленским.

«Перри, действительно, был человеком, который все вопросы американской энергетики курировал на Украине. Перри, можно сказать, не вылезал из Украины – лоббировал закупки американского угля и газа. Его заинтересованность подтверждается участием во встрече первого сухогруза и церемонии закидывания первой лопаты американского угля в печь одной из электростанций. Напомню, американскую делегацию на инаугурации Зеленского возглавлял именно Перри. Не посол, а министр энергетики США. Он действительно очень сильно вовлечен в украинскую политику», - отметил Юшков.

Между тем, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что публикуя переговоры президентов, США теряют престиж. По его мнению, политикам нужно оставить свободу на тайные переговоры лидеров.

«Если это (публикация стенограмм телефонных переговоров глав государств - НСН) будет регулярно происходить в Соединенных Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно. Будем надеяться, что до этого не дойдет», - отметил американист.

Скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и Зеленского в США стал поводом для начала процедуры импичмента. Якобы, в ходе переговоров Трамп намекал Зеленскому на необходимость организации расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына своего главного политического соперника Джозефа Байдена. В обмен на это американский лидер пообещал Украине финансовую помощь.

