WP: Украина передала директору ЦРУ план о начале переговоров с Россией
Украинские власти сообщили директору ЦРУ Уильяму Бернсу о планах разместить артиллерию и ракеты у Крыма и начать переговоры с Россией. Об этом пишет Washington Post.
По данным издания, в июне Бернс совершил секретный визит в Киев.
«Военные стратеги ... выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток», — отмечается в материале.
Как пишет Washington Post, затем Украина намеревается начать переговоры с Москвой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев упустил шанс на окончание конфликта весной 2022 года, и теперь условия мира для украинской стороны будут другими, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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