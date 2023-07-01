WP: Украина передала директору ЦРУ план о начале переговоров с Россией

По данным издания, в июне Бернс совершил секретный визит в Киев.

«Военные стратеги ... выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток», — отмечается в материале.

Как пишет Washington Post, затем Украина намеревается начать переговоры с Москвой.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев упустил шанс на окончание конфликта весной 2022 года, и теперь условия мира для украинской стороны будут другими, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

