«Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население», - сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что украинские чиновники заявляют о скором возвращении полуострова на фоне того, что на Украине наблюдаются серьезные перебои с энергоснабжением. Депутат подчеркнул, что переговоры о возвращении полуострова ни к чему не приведут, поскольку для России это часть ее территории, интегрированная в соответствии с волей крымчан.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian заявил, что в конфликте между Россией и Украиной 2023 год станет переломным, и победа будет за Киевом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Ермака, после завершения конфликта Крым перейдет под контроль Украины.

