В Госдуме заявили об отсутствии у Киева плана по возвращению Крыма
У Киева отсутствует четкий план по взятию Крыма под контроль, на этом фоне заявления отдельных лиц о возвращении полуострова следует воспринимать как часть информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
«Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население», - сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что украинские чиновники заявляют о скором возвращении полуострова на фоне того, что на Украине наблюдаются серьезные перебои с энергоснабжением. Депутат подчеркнул, что переговоры о возвращении полуострова ни к чему не приведут, поскольку для России это часть ее территории, интегрированная в соответствии с волей крымчан.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian заявил, что в конфликте между Россией и Украиной 2023 год станет переломным, и победа будет за Киевом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Ермака, после завершения конфликта Крым перейдет под контроль Украины.
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