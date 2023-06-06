Зеленский назвал цели Украины на «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях Украины в рамках так называемого саммита мира, пишет РИА Новости.

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По словам украинского лидера, Киев и страны Запада разработают пошаговое решение проблем по каждому пункту «формулы мира». Она включает 10 положений, напомнил Зеленский.

«И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет», - заявил президент Украины.

Зеленский 15 июня намерен выступить перед парламентом Швейцарии. Обращение пройдет в видеоформате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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