Зеленский назвал цели Украины на «саммите мира»
6 июня 202322:17
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях Украины в рамках так называемого саммита мира, пишет РИА Новости.
По словам украинского лидера, Киев и страны Запада разработают пошаговое решение проблем по каждому пункту «формулы мира». Она включает 10 положений, напомнил Зеленский.
«И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет», - заявил президент Украины.
Зеленский 15 июня намерен выступить перед парламентом Швейцарии. Обращение пройдет в видеоформате, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru