Зеленский назвал цели Украины на «саммите мира»

По словам украинского лидера, Киев и страны Запада разработают пошаговое решение проблем по каждому пункту «формулы мира». Она включает 10 положений, напомнил Зеленский.

«И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет», - заявил президент Украины.

Зеленский 15 июня намерен выступить перед парламентом Швейцарии. Обращение пройдет в видеоформате, передает «Радиоточка НСН».

