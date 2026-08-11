Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что после снятия с рейса не стала отменять отпуск на Мальдивах.
По информации издания, Волочкова и её директор Максим должны были улететь на отдых 10 августа, однако их не пустили на рейс. Сотрудники аэропорта указали, что это произошло из-за опоздания пассажиров на посадку.
Артистка, в свою очередь, назвала инцидент «позором». Она отметила, что её не предупредили о завершении посадки, а после произошедшего никто с ней не связался и не извинился.
«Билеты сгорели, все! Они просто поиздевались над Анастасией Волочковой таким образом. Я послала их, и мы купили билеты на сегодня в другой авиакомпании, потому что это несправедливо» — заключила балерина.
Ранее Волочкова заявила, что голливудский актёр Джим Керри умер и его заменяет двойник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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