Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту

По информации издания, Волочкова и её директор Максим должны были улететь на отдых 10 августа, однако их не пустили на рейс. Сотрудники аэропорта указали, что это произошло из-за опоздания пассажиров на посадку.

Артистка, в свою очередь, назвала инцидент «позором». Она отметила, что её не предупредили о завершении посадки, а после произошедшего никто с ней не связался и не извинился.

«Билеты сгорели, все! Они просто поиздевались над Анастасией Волочковой таким образом. Я послала их, и мы купили билеты на сегодня в другой авиакомпании, потому что это несправедливо» — заключила балерина.

Ранее Волочкова заявила, что голливудский актёр Джим Керри умер и его заменяет двойник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».