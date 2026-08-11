МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря

Он напомнил, что о необходимости проведения референдума «в возможно короткие сроки, но без указания конкретной даты» было сказано в мае текущего года совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

По словам замминистра, в случае, если призыв о референдуме не будет услышан в Ереване, то «лидеры учтут это при определении дальнейших шагов».

«Вопрос обсудят в декабре, когда представят доклад о последствиях приостановки Договора о ЕАЭС», — заключил дипломат.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что референдум по вступлению Армении в Евросоюз может пройти только тогда, когда данный вопрос станет более предметным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

