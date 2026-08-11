МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
Армении следует решиться на проведение референдума о вступлении в Евросоюз или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он напомнил, что о необходимости проведения референдума «в возможно короткие сроки, но без указания конкретной даты» было сказано в мае текущего года совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
По словам замминистра, в случае, если призыв о референдуме не будет услышан в Ереване, то «лидеры учтут это при определении дальнейших шагов».
«Вопрос обсудят в декабре, когда представят доклад о последствиях приостановки Договора о ЕАЭС», — заключил дипломат.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что референдум по вступлению Армении в Евросоюз может пройти только тогда, когда данный вопрос станет более предметным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Парламент Венгрии избрал нового президента страны
- Кондитер оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии
- ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ