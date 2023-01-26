«Неинтересно встречаться»: Зеленский о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Его словам передает британский телеканал Sky News.
«Неинтересно встречаться с ним, разговаривать», - сказал он.
Зеленский также заявил, что «не понимает, кто принимает решения в России».
Глава Украины добавил, что Путин стал для него «никем» после начала спецоперации.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что никакие переговоры с Россией невозможны, пока ее президентом является Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас нет. До этого Песков также заявлял, что ни де-факто, ни де-юре условий для переговоров между Москвой и Киевом нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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