Зеленский назвал дату переговоров Украины и США
28 августа 202503:02
Предстоящие переговоры представителей Киева с командой президента США Дональда Трампа пройдут 29 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «360».
По его словам, речь пойдет о гарантиях безопасности. Как отметил глава государства, делегацию возглавит руководитель его офиса Андрей Ермак.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
