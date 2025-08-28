Зеленский назвал дату переговоров Украины и США

Предстоящие переговоры представителей Киева с командой президента США Дональда Трампа пройдут 29 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «360».

СМИ: США намерены убедить Украину пойти на уступки

По его словам, речь пойдет о гарантиях безопасности. Как отметил глава государства, делегацию возглавит руководитель его офиса Андрей Ермак.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры