Зеленский назвал бои в Донбассе решающими для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об «очень жесткой» ситуации, которая складывается в результате боев в Донбассе, сказано в его обращении на сайте главы государства.

На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе

По мнению президента, в них решается будущее для всей Украины. «Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — заявил Зеленский.

Он также заявил о решении правительства увеличить расходы на оборону, на которую направят дополнительно 0,5 трлн гривен (более $13,5 млрд). Средства пойдут на обеспечение военных и для закупки оборонного оборудования, в том числе дронов.

Ранее стало известно о том, что США и Украина имеют разногласия из-за развития событий по поводу Крыма и Артемовска.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийДонбассУкраина
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