Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности ближайших шести месяцев для страны. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

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Зеленский отметил, что в сентябре в странах - союзниках Украины начнется новый политической сезон. Вопрос помощи Киеву должен остаться в приоритете на Западе, сказал глава государства.

По его словам, до конца года будут приняты «ответственные решения для Украины и всей Европы». Зеленский заявил о необходимости усилить работу по реализации выдвинутой Киевом «формулы мира».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее опроверг публикацию в издании Politico о том, что Киев разработал план на случай смерти президента Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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