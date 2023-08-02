Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины

Зеленский отметил, что в сентябре в странах - союзниках Украины начнется новый политической сезон. Вопрос помощи Киеву должен остаться в приоритете на Западе, сказал глава государства.

По его словам, до конца года будут приняты «ответственные решения для Украины и всей Европы». Зеленский заявил о необходимости усилить работу по реализации выдвинутой Киевом «формулы мира».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее опроверг публикацию в издании Politico о том, что Киев разработал план на случай смерти президента Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

