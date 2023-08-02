CNBC: Военная стратегия Зеленского вывела США из себя
Избранная Украиной военная стратегия и постоянные требования поставок вооружения испытывают терпение стран Североатлантического альянса. Об этом сообщило CNBC.
Отмечается, что Соединенные Штаты разозлило поведение президента Украины Владимира Зеленского на последнем саммите альянса. Кроме того, подчеркивается, что Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией.
Добавляется, что недоумение у НАТО вызвало и решение Киева бороться за Артемовск (Бахмут), что привело к потере людей и оружия, нужных для контрнаступления.
Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО
- Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
- В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны
- Винокур выразил восхищение физической формой Путина
- Мизулина написала заявление в СКР на Панина и Собчак
- В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
- Путин наградил орденом «Знак Почета» мать Кадырова
- Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- CNBC: Военная стратегия Зеленского вывела США из себя
- Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru