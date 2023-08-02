CNBC: Военная стратегия Зеленского вывела США из себя

Отмечается, что Соединенные Штаты разозлило поведение президента Украины Владимира Зеленского на последнем саммите альянса. Кроме того, подчеркивается, что Зеленский раздражает Запад своей военной стратегией.

Добавляется, что недоумение у НАТО вызвало и решение Киева бороться за Артемовск (Бахмут), что привело к потере людей и оружия, нужных для контрнаступления.

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

