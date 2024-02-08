Зеленский предложил Залужному «остаться в команде»
Офис президента Украины заявил, что Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинскими Вооружёнными силами (ВСУ) Валерием Залужным.
В сообщении говорится, что на встрече обсуждалось обновление руководства украинской армии. Украинский лидер в своём Telegram-канале заявил, что «время для такого обновления — именно сейчас».
Также Зеленский поблагодарил Залужного за «два года защиты» страны, предложив ему «и дальше быть в команде».
Планируется ли отставка главкома ВСУ президент Украины не уточнил.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву заявил, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru