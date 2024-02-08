Зеленский предложил Залужному «остаться в команде»

В сообщении говорится, что на встрече обсуждалось обновление руководства украинской армии. Украинский лидер в своём Telegram-канале заявил, что «время для такого обновления — именно сейчас».

Также Зеленский поблагодарил Залужного за «два года защиты» страны, предложив ему «и дальше быть в команде».

Планируется ли отставка главкома ВСУ президент Украины не уточнил.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву заявил, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

