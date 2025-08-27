Зеленский назначил бывшего вице-премьера Стефанишину послом Украины в США

Глава государства поблагодарил Оксану Маркарову, которая ранее занимала пост посла в США, и отметил, что она продолжит работать в его команде.

Стефанишина с июля уже курировала отношения с Вашингтоном как спецуполномоченный президента по вопросам сотрудничества с США, передает «Радиоточка НСН».

