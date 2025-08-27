Зеленский назначил бывшего вице-премьера Стефанишину послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину чрезвычайным и полномочным послом страны в США. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский сообщил, что все необходимые процедуры согласования кандидатуры, включая одобрение Госдепартамента США, завершены. По его словам, перед новым послом стоят задачи по обновлению работы дипмиссии и выполнению договоренностей с Вашингтоном, в первую очередь в оборонной сфере.

Глава государства поблагодарил Оксану Маркарову, которая ранее занимала пост посла в США, и отметил, что она продолжит работать в его команде.

Стефанишина с июля уже курировала отношения с Вашингтоном как спецуполномоченный президента по вопросам сотрудничества с США, передает «Радиоточка НСН».

