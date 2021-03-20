Зеленский намерен ввести «экономические паспорта» для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести для соотечественников «экономические паспорта». Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Новый документ позволит всем родившимся на территории Украины детям по достижении 18 лет получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны.
До этого времени государство будет хранить деньги на персональном депозитном счете в банке.
Планируется, что выплаты граждане Украины смогут потратить на оплату высшего образования в вузах страны.
Зеленский пообещал представить механизм для создания «экономического паспорта» в скором времени, пишет Газета.ru.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении уничтожить «олигархический класс» в стране. Об этом сообщает ТАСС.
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