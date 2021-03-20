Зеленский намерен ввести «экономические паспорта» для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести для соотечественников «экономические паспорта». Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Депутат Верховной Рады предрек Зеленскому судьбу диктатора Чаушеску

Новый документ позволит всем родившимся на территории Украины детям по достижении 18 лет получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны.

До этого времени государство будет хранить деньги на персональном депозитном счете в банке.

Планируется, что выплаты граждане Украины смогут потратить на оплату высшего образования в вузах страны.

Зеленский пообещал представить механизм для создания «экономического паспорта» в скором времени, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении уничтожить «олигархический класс» в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОбразованиеПаспортаПаспортУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры