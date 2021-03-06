Депутат Верховной Рады предрек Зеленскому судьбу диктатора Чаушеску
Депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович предрек президенту страны Владимиру Зеленскому судьбу бывшего лидера Румынии Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году по обвинению в преступлениях против государства, геноциде собственного народа и подрыве экономики.
Парламентарий считает, что глава государства строит на Украине фашистский режим. Рабинович заявил, что Зеленский дал распоряжение о создании специальной боевой группы из 20 человек, которое будет устранять журналистов и депутатов, неугодных властям.
По словам депутата ОПЗЖ, на Украине с разрешения президента теперь можно «избивать журналистов», убивать, «закрывать каналы»
«Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» — заявил Рабинович в эфире телеканала Newsone.
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