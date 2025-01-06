Зеленский матом ответил на вопрос о санкциях против России

Украинский президент Владимир Зеленский перешел на мат, сообщает Ura.ru.

Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами

Это произошло, когда глава государства отвечал на вопрос об антироссийских санкциях. По мнению Зеленского, Запад поздно отреагировал на старт спецоперации.

Украинский лидер выругался в своем рассказе об отказе западных стран ввести превентивные ограничительные меры против Москвы до 24 февраля 2022 года, а после медлиливших с поставками вооружений на Украину.

Ранее в Кремле заявили, что оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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