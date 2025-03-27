Зеленский: Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона
27 марта 202501:01
Французский лидер Эммануэль Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Украина и США договорились, что кроме Вашингтона участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Зеленский также сообщил, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава TotalEnergies не исключил перезапуск «Северного потока»
- Зеленский: Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона
- Правительственный борт из РФ приземлился в Нью-Йорке
- Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Киеву
- Рубио назвал удары по хуситам вкладом в глобальную безопасность
- Хинштейн заявил, что Апачев не избежит ответственности за граффити в Судже
- Макрон анонсировал выделение Францией 2 миллиардов евро военной помощи Украине
- В ЕС раскрыли требования для снятия санкций с России
- США допустили возможность переподключения России к SWIFT
- Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru