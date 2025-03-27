Зеленский: Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона

Французский лидер Эммануэль Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина и США договорились, что кроме Вашингтона участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.

Зеленский также сообщил, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон

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