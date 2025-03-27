Зеленский: Макрон в курсе хода переговоров Киева и Вашингтона

По его словам, Украина и США договорились, что кроме Вашингтона участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.

Зеленский также сообщил, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

