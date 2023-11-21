Зеленский опасается, что до конца года против него проведут «Майдан-3»
Россия якобы планирует до конца года провести на Украине операцию «Майдан-3» для свержения власти. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Sun.
По словам политика, якобы готовящаяся операция призвана «сменить президента».
«Возможно, не путем убийства. Имею в виду , что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — заявил Зеленский.
Как отметил президент Украины, такие действия планируется предпринять «до конца года».
Ранее Зеленский заявлял, что РФ якобы готовит госпереворот на Украине. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высмеял слова политика, пошутив, что словами о «Майдане-3» Зеленский «спутал все карты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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