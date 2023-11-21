Володин: Зеленский приближает неизбежность нового «майдана»

Политик указал, что Зеленский боится нового Майдана и «цепляется за личную власть» из страха перед будущим.

«Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как напомнил спикер Госдумы, события, начавшиеся на Украине в ноябре 2013 года и ставшие началом кровавого госпереворота, «обернулись трагедией для украинцев». За десять лет страна потеряла 53,7% населения, пятую часть территорий, украинская экономика была разрушена, и киевский режим завел государство в тупик.

«Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону», — подчеркнул Володин.

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит госпереворот на Украине, чтобы сместить его с поста президента, напоминает телеканал «360». Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского политика о «Майдане-3», пишет Ura.ru. Политик пошутил, что Москва уже подготовила нужных людей и тонны оружия, а Зеленский «спутал все карты».

