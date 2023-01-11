Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
По его словам, такое решение принято «на основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой». Как отметил глава государства, «это не последние такие решения, службы работают».
Ранее турецкое издание Hurriyet опубликовало подробности крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной, которое состоялось в сентябре 2022 года, когда были обменяны украинский политик Виктор Медведчук и пять командиров «Азова»*, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано террористическим и запрещено на территории РФ.
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