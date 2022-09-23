Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию

По словам турецкого лидера украинский политик отправился из Турции в Россию.

«При обмене пленными у нас было 200 имен. На одном из них (президент РФ Владимир, - прим. НСН) Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», - отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении Медведчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».