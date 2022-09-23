Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о местонахождении освобождённого из украинского плена Виктора Медведчука, пишет Beyaz Gazete.

СМИ: Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»

По словам турецкого лидера украинский политик отправился из Турции в Россию.

«При обмене пленными у нас было 200 имен. На одном из них (президент РФ Владимир, - прим. НСН) Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», - отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении Медведчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеРоссияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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