Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о местонахождении освобождённого из украинского плена Виктора Медведчука, пишет Beyaz Gazete.
По словам турецкого лидера украинский политик отправился из Турции в Россию.
«При обмене пленными у нас было 200 имен. На одном из них (президент РФ Владимир, - прим. НСН) Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», - отметил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении Медведчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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